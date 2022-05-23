الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3122 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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واصلت إدارة المرور بالقليوبية، شن حملاتها المكبرة على الطرق السريعة والطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية لضبط المخالفين للحفاظ على سير الحركة المرورية أمام المواطنين وضبط المخالفات. 

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والميادين بمحافظة القليوبية. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 3122 مخالفة مرورية، بينها 1454 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1104 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقًا يقودون دون رخصة قيادة، و23 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 33 دراجة نارية دون رخص قيادة، وحجز 20 دراجة غير مرخصة، وتحرير 21 مخالفة ملصقات، و230 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 11203 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 26 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.

لمرور بالقليوبية القليوبية الحركة المرورية ضبط المخالفات

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