حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته 56 لفافة مخدرات

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 56 لفافة مواد مخدرة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد بورود معلومات سرية، بقيام عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، باتخاذ منطقة تابعة للمركز وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "أ ح م" 38 سنة عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته 16 كيسا بلاستيكيا صغير الحجم تحتوى على مخدر الهيروين، و40 لفافة من مخدر الحشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.