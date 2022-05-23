التحقيق فى إصابة 13 إثر انقلاب ميكروباص بالشرقية

تباشر النيابة العامة بالشرقية، التحقيق في إصابة 13 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص، وكلفّت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بانقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي، تجاه كارتة بلبيس إثر انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن واختلال عجلة القيادة من يد سائقها، ونتج عن ذلك إصابة 13 شخصًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكسور متعددة وتتراوح أعمار المصابين بين 20 و63 عاما.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لعلاجهم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية وإخطار جهات التحقيق.