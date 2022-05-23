حبس مستريح السيارات وشقيقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بأسوان، حبس كل من "محمود. ف. ن" المشهور بـ"مستريح السيارات" وشقيقيه محمد ومصطفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على جميع السيارات الموجودة لديهم مع تكليف المهندس الفنى بفحصها، وذلك بتهمة جمع الأموال والتجارة بطريقة الواعدة.

وتحصل المتهمون على الأموال من المواطنين من خلال شراء السيارات بسعر أعلى من قيمتها مع شرط استلام المستحقات المالية بعد فترة محددة.

وكانت قوات الأمن بأسوان كثفت تواجدها فى محيط المحكمة الابتدائية، وذلك استعدادا لوصول "محمود. ف" صاحب معرض سيارات والذى أطلق عليها مؤخرا "مستريح السيارات" للتحقيق معه بالنيابة العامة، فى تهمة النصب على المواطنين وجمع مبالغ طائلة منهم بغرض تشغيلها، ووصل مستريح السيارات إلى محافظة أسوان بعد القبض عليه أثناء تواجده فى محافظة الجيزة وتم ترحيله هو بعض أفراد أسرته.

واستلمت قوات الأمن بأسوان مستريح السيارات وأفراد أسرته بعد وصولهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وتم القبض عليه بتهمة جمع مبالغ طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها فى تجارة السيارات، حيث إنه كان يشترى السيارة بأعلى من سعرها ويسلم صاحبه مستحقاته بعد فترة زمنية متفق عليها بنظام الواعدة.