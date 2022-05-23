على فرج يفوز ببطولة العالم للإسكواش

استطاع النجم المصرى على فرج، المصنف الثانى عالميا، أن يفوز بلقب بطولة العالم للإسكواش 2022، للمرة الثالثة فى تاريخه.

وحقق على فرج فوزا كبيرا على مواطنه النجم المصرى محمد الشوربجى، فى بطولة العالم للإسكواش لمحترفى الرجال، بثلاثة أشواط مقابل اثنين.

ونجح “فرج”، فى مباراة نهائى بطولة العالم للإسكواش 2022 بعد مباراة مثيرة، جاءت نتائج أشواطها: 11-9، 8-11، 11-7، 9-11، 2-11.

وتبلغ قيمة الجائزة لبطل العالم 550 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

يذكر أن على فرج يفوز باللقب للمرة الثانية على التوالى، والثالثة فى تاريخه، بعدما كان حصدها فى و2018-2019، و2020-2021.