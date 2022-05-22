الكونغو تسجل وفاة 58 شخصًا بـ«جدرى القرود»

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفاة 58 شخصًا على الأقل جراء إصابتهم بمرض «جدري القرود» منذ شهر يناير من العام الجاري.

وقال مكتب منظمة «الصحة العالمية» في الجمهورية الإفريقية، في تصريحات، إن أكثر من 1200 شخص في الكونغو الديمقراطية، أصيبوا بالمرض.

وأشار مكتب «الصحة العالمية»، إلى أنه تم الإبلاغ عما لا يقل عن 1284 حالة يشتبه بإصابتها بـ «جدري القرود»، حتى 8 من مايو الجاري، بما في ذلك 58 حالة وفاة في 87 منطقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي سويسرا، سجلت البلاد، أول إصابة بـ«جدري القرود» لدى شخص يعيش في «كانتون برن»، وقالت الهيئة الصحية في الكانتون، إن المصاب تعرض للفيروس في الخارج.

وأضافت الهيئة الصحية السويسرية، أنها أجرت عملية تتبع للمخالطين بهدف تحديد سلاسل العدوى، مشيرة إلى خضوع المصاب للعزل في منزله.