خبير الأمراض المعدية: مصاب جدرى القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

حذر الدكتور أميش أدالجا خبير الأمراض المعدية الناشئ في جامعة جون هوبكنز، من أن فترة انتقال عدوى جدري القرود من المصابين لغيرهم يمكن أن تصل إلى 4 أسابيع منذ ظهور الأعراض.

وكشف خبير الأمراض المعدية، في تصريحات له نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن طرق انتقال عدوى جدري القرود يعاني الأشخاص الذين يصابون بالفيروس في البداية من الحمى قبل ظهور الطفح الجلدي والآفات الجلدية على الوجه والجسم.

وأوضح أنه يمكن بعد ذلك أن ينتقل الفيروس من خلال لمس المناطق المصابة أو عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال والعطس، لافتا إلى أنه من الممكن أن تزيد فترة العدوى التي تستغرق شهرًا من احتمال انتقال الفيروس من المرضى المصابين إلى الآخرين خلال تلك المدة.

ويعتبر جدري القرود من الأوبئة التي باتت تهدد سكان العالم، بعد انتشاره في أكثر من بلد وإصابة العشرات حول العالم، يبدأ جدري القرود عادةً بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق وتستعرض الدستور في السطور التالية علاج مرض جدري القرود الوباء الجديد 2022.

وقد يصاب المرضى بطفح جلدي على وجوههم أو أجزاء أخرى من الجسم في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من الحمى، حيث يمكن أن يشبه الطفح الجلدي جدري الماء أو الزهري أو الهربس، ولكن السمة المميزة هي ظهور بثور مملوءة بالسوائل تسمى حويصلات على راحة اليدين.

يمكن أن تظهر الأعراض في أي مكان من خمسة إلى 21 يومًا بعد إصابة شخص ما، حيث يتعافى معظم الناس بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفقًا لما ذكره موقع " pennmedicine" الطبي.