انطلاق منتدى دافوس الاقتصادى بمشاركة 50 رئيس دولة.. اليوم

سيبدأ منتدى دافوس الاقتصادي الدولي أعماله، اليوم الأحد، بصيغة «وجهًا لوجه»، بعدما جرى في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب منظمي المنتدى، سيشارك في منتدى دافوس هذا العام أكثر من ألفي شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة.

ومن المرتقب أن يزور منتدى دافوس المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس البولندي أنجي دودا، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج.

ولم يتلق أي ممثلي روسيا دعوات إلى منتدى دافوس ؛ وذلك بسبب وقف المنتدى التفاعل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وسيكون عنوان منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الجاري «التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال».