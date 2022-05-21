السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غداً .. فتح باب الحجز لوحدات مجموعة طلعت مصطفى في الرحاب ومدينتي بأقساط علي 25 عاما

جريدة الدستور
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 تبدأ مجموعة طلعت مصطفي غداً الأحد في استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي ، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . وأعلنت الشركة أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، ويمكن للحاجزين الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في الحصول علي الوحدة بمدد سداد تصل إلى 25 عاما.

وأتاحت مجموعة طلعت مصطفى لراغبي حجز الوحدات الإطلاع على تفاصيل كراسة الشروط وإجراء خطوات الحجز من خلال الموقع الالكتروني nuca.tmg.com.eg ، أو من خلال زيارة فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى،  فضلا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي استفسارات العملاء على رقم 19691.

ويمكن الإطلاع على صور الوحدات السكنية المطروحة في كل من الرحاب ومدينتي عبر الرابط 


 

طلعت مصطفى الرحاب مدينتي مبادرة البنك المركزي هيئة المجتمعات العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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