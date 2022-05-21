السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال الفنان مصطفى هريدى فى اتهامه بحادث تصادم بالشيخ زايد

الفنان مصطفى هريدي
الفنان مصطفى هريدي
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تستمع النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال الفنان مصطفى هريدي فى اتهامه بإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات عن أن المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، ما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبي للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مدينة الشيخ زايد مصطفى هريدي حادث

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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