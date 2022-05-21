السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بتعذيب طفل حتى الموت بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس مسجل خطر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بضرب طفل ابن صديقة زوجته حتى الموت بعد أن تركته والدته لهما لتربيته بسبب دخول الأم السجن في قضية إيصالات أمانة.

وكشفت التحقيقات في واقعة مصرع الطفل يوسف 6 سنوات، ضحية ضرب وتعذيب زوج صديقة والدته في قليوب له، أنه لم تكن له شهادة ميلاد، أو مسجل في الأوراق الرسمية، وأن والدته كانت متزوجة من أحد أهالي قرية ميت حلفا، والطفل الراحل كان نتاج زيجة سابقة، لم تفصح الأم عن تفاصيلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين وجود إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وأن المتسبب في الواقعة، صديقة والدته وزوجها "مسجل خطر"، كانت قد أودعته والدته لديهما؛ حتى تنتهي من قضاء عقوبة السجن بحقها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي ثم أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب في القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، من قرية منطي دائرة المركز، وبجسده إصابات بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم ، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطفل "يوسف ر ح" 6 سنوات وبه إصابات بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، والذى كان مقيم لدى "محمد ع ع"، 47 سنة، سائق، مسجل خطر، سبق اتهامه فى 12 قضية، وزوجته "رضا م ص"، 35 سنة، ربة منزل، مقيمين منطقة منكر دائرة المركز، وتبين أن الطفل مقيم طرفهما لرعايته بناء على رغبة والدته "عزة ع ع"، التي تقضى فترة عقوبة بالحبس عامين وشهرين في 6 قضايا إيصالات أمانة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقر المتهم الأول بأنه محدث إصابة الطفل وأنه كان دائم التعدي عليه بالضرب بقصد تأديبه نظرا لكثرة لهوه وشغبه ويوم الواقعة تعدى عليه بالضرب إلى أن خلد الطفل للنوم وعند إيقاظه وجدوه فارق الحياة وحرر المحضر رقم 2291 إداري مركز قليوب لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق.

تجديد حبس مسجل خطر ضرب طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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