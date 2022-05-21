السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تحريات الأمن حول «مستريح كرداسة»

ضبط متهم
ضبط متهم
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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن زوجة مستريح كرداسة و3 من أبنائه المضبوطين بصحبته، تم القبض عليهم لصدور قرار ضبط وإحضار ضدهم والمتهم الرئيسي، في القضية رقم 8059 جنح كرداسة، كما أن المتهم الرئيسي المستريح"، صادر ضده بمفرده 54 حكما قضائيا.

وعقب ضبط المتهمين وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، تم إحالتهم إلى النيابة التي بدأت التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث، تفاصيل القبض على مستريح كرداسة بعد هروبه لمدة عام بمحافظة الإسكندرية، عقب استيلائه على مبلغ ربع مليار جنيه، من المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، حيث تبين أن المتهم مواليد 1956، يعمل مقاولا، ومقيم بكرداسة، بدأ في تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.

كما كشفت التحريات أن المتهم تمكن من جمع ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح كرداسة، بتهمة النصب.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجده وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

أمن الجيزة مستريح كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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