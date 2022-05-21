ضبط 8 عاطلين بكمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 8 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخيرة، خلال حملة أمنية مكبرة شملت عددا من الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد العنانى، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.

وأسفرت الحملة، التي شملت مراكز بنها وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة، عن ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، و250 جرام استروكس، و120 جرام بودر، و23 قرصا مخدرا، و190 جراما من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم الآثمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.