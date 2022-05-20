جدرى القرود.. أول تعليق من الصحة بشأن موقف مصر من الإصابات

كشفت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن الإجراءات التى يمكن من خلالها الوقاية من الإصابة بمرض جدرى القرود.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فيها في مصر حتى الآن مصابة بالمرض.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائى العالمى وتحذر من لمس الحيوانات المريضة أو التى تم العثور عليها ميتة بأماكن وجود المرض.

وأشار إلى ضرورة الحرص على نظافة اليد مع استخدام الواقيات الشخصية مثل الكمامات وتعقيم اليدين والبعد عن أى مصادر قد تنقل الامراض .