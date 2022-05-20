الجمعة 20 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022.. الرابط والخطوات

ذوي الهمم
ذوي الهمم
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يبحث الكثير من ذوي الهمم والأسر التي بها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين، بعد أن حظي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين على رواجًا كبيرًا عبر محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الفترة الأخيرة. 

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال هذا التقرير رابط خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022

  1. الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.
  3. كتابة بيانات الراغب في الحصول على البطاقة من المعاقين.
  4. تسجيل الرقم القومي للمعاق.
  5. تحديد مكان وموعد إجراءات الفحص الطبي.
  6. وضع علامة صح على وسيلة الاستلام.
  7. الضغط على زر الاستعلام.
  8. ظهور كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفصيل.

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ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الهمم، مثل:

1- الجمع بين معاشين.

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجانى في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي برقم البطاقة

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الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • أصل أو صورة المؤهل الدراسي.
  • تقرير طبي شامل يوضح نوع ودرجة الإعاقة.
  • صورة شخصية حديثة للمتقدم بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

أنواع الإعاقات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تشمل الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022
- إعاقة سمعية.

- أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها «التى تهدد الحياة».

- إعاقة سمعية.

- إعاقة بصرية.

تشمل حالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة.

- إعاقة ذهنية.

- وإعاقة متعددة.

- قصار القامة.

- أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها «التى تهدد الحياة».

- أنواع الاضطراب «على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن.

- واضطراب طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة أنواع الإعاقات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

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