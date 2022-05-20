بسبب المزاح.. التحقيق مع طالب شرع فى قتل صديقه ببولاق الدكرور

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء طالب على آخر بسبب المزاح بينهما بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات عن أن الطالب المتهم يدعى "أ .ع"، والمجني عليه يدعى "س"، في يوم الواقعة كانت في حالة مزاح بين بعض ولكن انقلب الحال، وتعدى المتهم عليه بإصابته بطعنة في الصدر من الناحية اليمنى فنقل على الفور للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا يفيد تعرض طالب لاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن صديق المجني عليه "طالب"، وراء ارتكاب الجريمة.

واعتدى عليه بسلاح أبيض، بعد وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة، وتم ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.