الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب المزاح.. التحقيق مع طالب شرع فى قتل صديقه ببولاق الدكرور

شرع في قتل
شرع في قتل
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باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء طالب على آخر بسبب المزاح بينهما بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات عن أن الطالب المتهم يدعى "أ .ع"، والمجني عليه يدعى "س"، في يوم الواقعة كانت في حالة مزاح بين بعض ولكن انقلب الحال، وتعدى المتهم عليه بإصابته بطعنة في الصدر من الناحية اليمنى فنقل على الفور للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا يفيد تعرض طالب لاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن صديق المجني عليه "طالب"، وراء ارتكاب الجريمة. 

واعتدى عليه بسلاح أبيض، بعد وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة، وتم ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة جنوب الجيزة طالب المزاح بولاق الدكرور العلاج اللازم قسم شرطة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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