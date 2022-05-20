الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مستريح جديد للسيارات في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بأسوان، حبس مستريح جديد للسيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال.

وقام المستريح الجديد للسيارات، ويُدعى (ح .م)، ومقيم منطقة أبو الريش دائرة مركز أسوان، بجمع مبالغ مالية طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها في تجارة السيارات، ويردد أنه من مساعدي (محمود.ف.ا) صاحب معرض سيارات، ويطلق عليه "مستريح السيارات"، بعد اختفائه خلال الأيام الماضية.

وتمكنت قوات الأمن بأسوان من ضبط (ح .م) يعمل في تجارة السيارات ومقيم بمنطقة أبو الريش، حيث تم تحرير أربعة محاضر ضده بتهمة النصب وجمع مبالغ طائلة من الأهالى بغرض تشغيلها في تجارة السيارات، حيث كان يشتري السيارة بأعلى من ثمنها الحقيقى ويسلم صاحبها مستحقاته المالية بعد فترة على حسب الاتفاق بينهما.

وأثبتت التحريات أن تربطه صلة بالمستريح (م .ف) صاحب معرض السيارات المختفى منذ أيام، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها.

النيابة العامة مستريح جديد 4 أيام على ذمة تحرير محاضر توظيف الأموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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