الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة مستريح أسوان و6 متهمين آخرين بتوظيف الأموال في قنا غدا

محكمة
محكمة
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تنظر محكمة قنا الاقتصادية، محاكمة مصطفى مستريح أسوان و 6 آخرين، غداً السبت، بمقر محكمة الاستئناف، بتهم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في مشروعات.

وكانت محافظة أسوان قد شهدت خلال الفترة الأخيرة ظهور عدد كبير من النصابين ممن يطلق عليهم لقب " مستريح" و استيلائهم على ملايين الجنيهات من المواطنين، ما أدى لتقديمهم بلاغات لمراكز الشرطة.

و تسبب هروب "المستريح" فى مشاكل كبيرة بين المواطنين، للحصول على أموالهم من الممتلكات التي تركها عقب تمكن اجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم.

يذكر أن اللواء منتصر أبودقة، و اللواء أحمد محي و مجندين، استشهدا بطريق أسوان الصحراوي ، في حادث انقلاب سيارتهم، عقب أدائهم عملهم فى مأمورية امنية للقبض على مصطفى البنك" مستريح أسوان".

محافظة أسوان الاستيلاء على أموال محكمة الاستئناف مشروعات استيلاء على أموال اجهزة الامن نصب علي المواطنين طريق أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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