تركته أمه أمانة لدى صديقتها فأنهى الزوج حياته في قليوب

شهدت منطقة قليوب التابعة لمحافظة الدقهلية، حادث مأساوي وواقعة بشعة، حيث تخلص مسجل خطر من نجل صديقة زوجته، الطفل الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات، بعد أن تركته والدته لهما لتربيته بسبب دخولها السجن في قضية إيصالات أمانة.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بقرية منطي دائرة المركز، وبجسده إصابات بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطفل "ي. ر. ح"، 6 سنوات، وبه إصابات بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، والذي كان مقيما لدى "م. ع " سائق، مسجل خطر، سبق اتهامه فى 12 قضية، وزوجته "ر.م " ربة منزل، مقيمين منطقة منكر دائرة المركز، وتبين أن الطفل مقيم طرفهما لرعايته بناء على رغبة والدته "ع. ع"، التي تقضى فترة عقوبة بالحبس عامين وشهرين في 6 قضايا إيصالات أمانة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم الأول بأنه محدث إصابة الطفل، وأنه كان دائم التعدي عليه بالضرب بقصد تأديبه نظرا لكثرة لهوه وشغبه، ويوم الواقعة تعدى عليه بالضرب إلى أن خلد الطفل للنوم وعند إيقاظه وجدوه فارق الحياة، تحرر المحضر رقم 2291 إدارى مركز قليوب لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق.