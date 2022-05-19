إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالغربية

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالخوخ على الطريق بسبب السرعة الزائدة، مما نتج عنه إصابة قائد السيارة وشخص آخر بكسور وجروح بطريق طنطا المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سيارة بطريق "طنطا - المحلة" الكبرى أمام قرية شبشير الحصة التابعة لدائرة مركز طنطا وتوقف الحركة المرورية بالطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة والمرور وسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من الخوخ على الطريق بسبب السرعة الزائدة وإصابة قائدها" ا م" ٣١ سنة مقيم بفارسكور بدمياط وآخر كان معه في السيارة يدعى" م ل" ٣٤ عاما، وتم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي للعلاج حيث تبين إصابتهم بكسور ونزيف وسحجات متعددة.