النيابة تطلب تحريات المباحث فى حادث تصادم صحراوى الصف

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، وتستمع النيابة إلى شهود العيان وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.