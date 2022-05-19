الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سيارات إطفاء تحيط موقع كسر ماسورة غاز فى أكتوبر

سيارات إطفاء
سيارات إطفاء
ads

تواجدت 3 سيارات إطفاء بمحيط كسر ماسورة غاز بحدائق أكتوبر، تحسبا لاندلاع حريق بالمكان. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي بكسر ماسورة غاز بمنطقة حدائق أكتوبر، دون نشوب حريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ كما هرعت سيارات الحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمنى بمحيط الواقعة، وتم غلق المحبس المغذى المنطقة لحين الانتهاء من عملية إصلاح العطل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

3 سيارات إطفاء ماسورة غاز حدائق أكتوبر حريق الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022 ومؤشرات النجاح

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل