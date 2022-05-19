3 سيارات إطفاء تحيط موقع كسر ماسورة غاز فى أكتوبر

تواجدت 3 سيارات إطفاء بمحيط كسر ماسورة غاز بحدائق أكتوبر، تحسبا لاندلاع حريق بالمكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي بكسر ماسورة غاز بمنطقة حدائق أكتوبر، دون نشوب حريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ كما هرعت سيارات الحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمنى بمحيط الواقعة، وتم غلق المحبس المغذى المنطقة لحين الانتهاء من عملية إصلاح العطل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.