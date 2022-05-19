حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو ونصف بانجو فى الشروق

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو ونصف الكيلو بانجو بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة «ملك وقيادة أحدهما»، وبحوزتهما «كمية من مخدر البانجو وزنت 1,500 كيلوجرام- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.