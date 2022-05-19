26 مايو.. النطق بالحكم على «مستريحة الشرقية» بتهمة النصب

قرر المستشار محمد هاشم، رئيس محكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، منذ قليل، حجز محاكمة "ميرفت ب ر" المتهمة بالنصب على عدد من المواطنين، لجلسة 26 مايو، للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "غيابيا" على ذمة إحدى قضايا النصب إلى محكمة الجنح، قبل أن يتم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معها على ذمة العديد من المحاضر التى حررها عدد من المواطنين يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم، والتى تخطت الـ 25 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ر ي" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم ملايين الجنيهات بزعم تشغيلها في الأجهزة الكهربائية ومفروشات للعرايس.

وكان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد "م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية،بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة مطالت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تردد الأهالي على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم،فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.