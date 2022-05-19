الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب السرعة.. إصابة شخص إثر انقلاب سيارة على محور شينزو آبي

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري محور شينزو آبي؛ مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد انقلاب سيارة من أعلى كوبري محور شينزو آبي الرابط ما بين التجمع ومدينة نصر. 

 وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة مدينة نصر إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل انقلبت من أعلى كوبري شينزو آبي بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة السلام الخدمات الأمنية رجال مرور القاهرة انقلاب سيارة حادث محور شينزو آبي

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لا للتصالح مع الفساد

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