الخميس 19 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على شاب مشنوقًا داخل منزله فى ظروف غامضة بالمرج

جثة
جثة
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تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة قسم شرطة المرج.

نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل المتوفي تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «سامح.أ.م»، في العقد الثالث من العمر، تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد إنهاء الإجراءات.

الأجهزة الأمنية جثة شاب المرج

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لا للتصالح مع الفساد

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