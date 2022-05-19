النيابة تأمر بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوى الهمم فى طوخ

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وذكرت النيابة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك أن أمر الضبط جاء بناءا على ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، بالإضافة إلى ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها.

وتابع البيان أن أمر الضبط تزامن مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عن التعدى على نجلها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.