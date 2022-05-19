الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوى الهمم فى طوخ

النيابة العامة
النيابة العامة
ads

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

 

وذكرت النيابة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك أن أمر الضبط جاء بناءا على ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، بالإضافة إلى ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها.

 

وتابع البيان أن أمر الضبط تزامن مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عن التعدى على نجلها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.

النيابة
النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة