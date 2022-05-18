الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول تحرك من النيابة على فيديو الاعتداء على زوجة بلوح خشبي

الزوج أثناء ضربه
الزوج أثناء ضربه لزوجته كما يظهر في الفيديو
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قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاعتداء على زوجته بالشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على زوجته بعصا خشبية وإصابتها بجروح قطعية في الجسد والرأس، بسبب حاجته للأموال وخلافات بينهم.

كانت نيابة الشرابية، الأربعاء، قد واجهت المتهم بالتعدي على زوجته بـ"شومة" بمقطع فيديو اضطر أمامه المتهم للاعتراف بارتكاب الواقعة.

وكشف التقرير الطبي لربة منزل تدعى “م.م” تعدى عليها زوجها بـ"شومة" بدائرة قسم الشرابية، عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه في كسر بإحدي ذراعيها  نتيجة  ضرب الزوج لها.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي الواقعة وكشف ملابساتها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الزوج المتهم بالتعدي بشومة على زوجته بمنطقة الشرابية. 

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية قامت بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل، يوثق واقعة تعدي بالضرب من قبل رجل على سيدة وتبين أنه سائق تاكسي مقيم بالشرابية وتعدي على زوجته بسبب خلافات بينهم.

تداول رواد مواقع التواصل فيديو مدته 21 ثانية رصدته كاميرا مراقبة للحظة تعدي الرجل بطريقة وحشية على سيدة مستخدما عصا خشبية "شومة" بينما حاولت السيدة تفادي الضربات دون جدوى.

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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