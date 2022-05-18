الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عامل متهم بالتعدى جنسيا على ابنة زوجته بالزاوية الحمراء

حبس
حبس
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يجرى رجال مباحث القاهرة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام عامل بالتعدى جنسيا على ابنة زوجته لمدة 5 سنوات بمنطقة الزاوية الحمراء تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وناقش رجال المباحث المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة وأنكر تعديه على الفتاة، كما ناقش رجال المباحث المبلغة .

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من سيدة تتهم فيه زوجها بالتعدى جنسيا على ابنتها لمدة 5 سنوات عندما كان عمرها 15 عاما حتى اعترفت لها ابنتها بعد قيام أحد الشباب بالتقدم لخطبة الفتاة، وألقى القبض على المتهم وأنكر ارتكاب الواقعة واتهم الفتاة بأنها سيئة السلوك ولها علاقات متعددة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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