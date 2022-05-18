وزراء وصحفيون يشاركون فى عزاء الكاتب الكبير صلاح منتصر

بدأت مراسم عزاء الراحل الكاتب الكبير صلاح منتصر، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس.

وتوافد عدد من الوزراء الحاليين والسابقين على العزاء، بينهم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق وإبراهيم المعلم نائب رئيس النادي الأهلي السابق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق.





وشاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومحمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في العزاء.

كما حضر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الكتاب والصحفيين من زملاء وتلاميذ الكاتب الكبير.

وفقدت الصحافة العربية قامة من قاماتها، بوفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد الفقيد الراحل، أحد رموز مؤسسة الأهرام وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.

