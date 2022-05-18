التحفظ على 2.5 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع بالجيزة

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط 2.5 طن كبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص فى الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 2.5 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.