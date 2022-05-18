الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 2.5 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع بالجيزة

كبدة
كبدة
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تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط 2.5 طن كبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص فى الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 2.5 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين استهلاك بدون ترخيص السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي النيابة العامة الصحة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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