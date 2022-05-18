الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية فى بولاق الدكرور

الامن
الامن
ads

نجح ضباط مباحث الجيزة في القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية بمنطقة بولاق الدكرور، حيث دفع التاجر حياته ثمن رفضه وقوف 4 أشخاص سيئ السمعة بجوار حظيرة مواشي يملكها بمنطقة بولاق الدكرور، إذ أطلق أحدهم عليه عيار خرطوش فأرداه قتيلا في الحال.

على الفور تم نقله إلى المستشفى في محاولة من أهالي المنطقة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بعيار ناري خرطوش، في مشاجرة بين تاجر و4 من أرباب السوابق.

وبإخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليه تاجر ماشية، أطلق عليه 4 أشخاص النار خلال مشاجرة معه، بسبب طلبه منهم عدم الوقوف أمام الحظيرة ملكه وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحال اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة المتهمين إلى النيابة التي قررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وزير الداخلية قتيل تلقى أشخاص نتيجة مساعد منطقة مدحت متهم ملكة النار مشاجرة قلة واقعة حادث تشكيل باب الاولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

عبد الرحيم طايع

صفاء النَّجار.. الأفلاك الجذَّابة المتعدِّدة!

محمد المعتصم

ارقد فى سلام يا أبوالأحناف.. بين قوسين القبضة الدامية

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة