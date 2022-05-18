ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية فى بولاق الدكرور

نجح ضباط مباحث الجيزة في القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية بمنطقة بولاق الدكرور، حيث دفع التاجر حياته ثمن رفضه وقوف 4 أشخاص سيئ السمعة بجوار حظيرة مواشي يملكها بمنطقة بولاق الدكرور، إذ أطلق أحدهم عليه عيار خرطوش فأرداه قتيلا في الحال.

على الفور تم نقله إلى المستشفى في محاولة من أهالي المنطقة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بعيار ناري خرطوش، في مشاجرة بين تاجر و4 من أرباب السوابق.

وبإخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليه تاجر ماشية، أطلق عليه 4 أشخاص النار خلال مشاجرة معه، بسبب طلبه منهم عدم الوقوف أمام الحظيرة ملكه وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحال اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة المتهمين إلى النيابة التي قررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.