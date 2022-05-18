هانى سلامة: «مش شايف أن ملف سرى مستاهل يبقى له جزء تانى»

قال الفنان هاني سلامة في جلسة للأسئلة مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" إن مشهد دخول الفنان نضال الشافعي الذي جسد شخصية شقيقه شاكر، للترافع أمامه في المحكمة كان أكثر مشهد تأثر به، وذلك خلال أحداث مسلسل ملف سري الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2022.

أضاف: "ده كان مشهد شاغلني لأنه مفصلي في الأحداث، و بالنسبة لي مهم وشايل همه وحابب أنه يطلع بشكل مظبوط أوي"، لافتًا إلى أن أكثر رد فعل أسعده هو عندما يناديه البعض قائلين "سيادة المستشار"، خاصة أنه يراه لقبًا مشرفًا.

وتابع هاني أن أصعب مشاهده في مسلسل "ملف سري" هو اكتشافه لمؤامرة شقيقه، وكذلك مشهد اكتشافه لإصابة صديقه حازم بالشلل ومشهد الحلم الذي جمعه بابنته مليكة: "في مشاهد كتير صعبة، وده كان بالنسبة لي حلاوة المسلسل، أن مشاهده مش كلها خفيفة، كان في مشاهد رئيسية كتير، ودي بالنسبة لي كانت حاجة مش سهلة".

وأشار إلى أن كواليس تصوير المسلسل شهدت مواقف إيجابية عديدة جمعته بأبطال العمل: "كلها كواليس حلوة، كان بيطلع عينينا شوية لأننا دخلنا متأخر، وكنا بنقعد 20 ساعة نشتغل مشاهد كتير".

أشار هاني سلامة إلى تخوفه الشديد من مشاهد الأكشن في مسلسل "ملف سري" خاصة المشهد الذي ظهر خلاله وهو معلق في الأسلاك، كونه لم يتدرب عليها قبل التصوير، لكن ثقته في أحمد عبداللاه مخرج الأكشن جعلته ينفذه وهو مطمئن.

وكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل "ملف سري": "مش شايف أنه مستاهل يبقى له جزء تاني، أنا مع فكرة أننا نعمل مواضيع مختلفة وجديدة، أحلى من أنك تعمل جزء تاني أو تالت".

أبطال مسلسل ملف سري

شارك في بطولة مسلسل "ملف سري": هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.