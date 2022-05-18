الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى سلامة: «مش شايف أن ملف سرى مستاهل يبقى له جزء تانى»

هاني سلامة
هاني سلامة
ads

قال الفنان هاني سلامة في جلسة للأسئلة مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" إن مشهد دخول الفنان نضال الشافعي الذي جسد شخصية شقيقه شاكر، للترافع أمامه في المحكمة كان أكثر مشهد تأثر به، وذلك خلال أحداث مسلسل ملف سري الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2022.

أضاف: "ده كان مشهد شاغلني لأنه مفصلي في الأحداث، و بالنسبة لي مهم وشايل همه وحابب أنه يطلع بشكل مظبوط أوي"، لافتًا إلى أن أكثر رد فعل أسعده هو عندما يناديه البعض قائلين "سيادة المستشار"، خاصة أنه يراه لقبًا مشرفًا.

وتابع هاني أن أصعب مشاهده في مسلسل "ملف سري" هو اكتشافه لمؤامرة شقيقه، وكذلك مشهد اكتشافه لإصابة صديقه حازم بالشلل ومشهد الحلم الذي جمعه بابنته مليكة: "في مشاهد كتير صعبة، وده كان بالنسبة لي حلاوة المسلسل، أن مشاهده مش كلها خفيفة، كان في مشاهد رئيسية كتير، ودي بالنسبة لي كانت حاجة مش سهلة".

وأشار إلى أن كواليس تصوير المسلسل شهدت مواقف إيجابية عديدة جمعته بأبطال العمل: "كلها كواليس حلوة، كان بيطلع عينينا شوية لأننا دخلنا متأخر، وكنا بنقعد 20 ساعة نشتغل مشاهد كتير".

أشار هاني سلامة إلى تخوفه الشديد من مشاهد الأكشن في مسلسل "ملف سري" خاصة المشهد الذي ظهر خلاله وهو معلق في الأسلاك، كونه لم يتدرب عليها قبل التصوير، لكن ثقته في أحمد عبداللاه مخرج الأكشن جعلته ينفذه وهو مطمئن.

وكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل "ملف سري": "مش شايف أنه مستاهل يبقى له جزء تاني، أنا مع فكرة أننا نعمل مواضيع مختلفة وجديدة، أحلى من أنك تعمل جزء تاني أو تالت".

أبطال مسلسل ملف سري

شارك في بطولة مسلسل "ملف سري": هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

الفنان هاني سلامة هاني سلامة السباق الرمضاني مسلسل ملف سرى ملف سرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق بالحامدية الشاذلية

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة