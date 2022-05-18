المؤبد لحارس عقار لاتهامه بخطف 3 أطفال وتعدى عليهم بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، حارس عقار لاتهامه بخطف 3 أطفال وتعدى عليهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار نسیم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، واسلام الحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 2696 لسنة 2022 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 582 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لشهر مارس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ يتهم المدعو أحمد ر ع م، 41 عامًا، حارس عقار، مُقيم في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، بخطف المجني عليهم الأطفال چ م م م ز، طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وشقيقها م، 5 سنوات، والطفلة ح م أ م ب، تبلغ من العمر 8 سنوات، وذلك بطريق التحايل مستغلًا حداثة عمرهم وما له من علاقة بذويهم، وأنه خادم بالأجرة في عقار أسر الأطفال الثلاثة، وأنه تعدى على الأطفال بالقوة والتهديد، مستغلًا حداثة عمرهم، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين ارتكاب المتهم جريمته خلال فترات مختلفة، تم القبض عليه و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبالعرض على جهات التحقيق وإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.