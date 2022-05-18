التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه في حادث تصادم بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سائق سيارة نقل لقى مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرعه في الحال بمنطقة الصف في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا يفيد مصرع سائق صدمته سيارة أمام قرية أسكر، بإجراء التحريات تبيّن لرجال المباحث، أن سائق يُدعى "رمضان. إ"، عقب خروجه للعمل متوجهًا لاستقلال سيارته النقل صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على قائد السيارة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.