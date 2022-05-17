المشدد 15 عامًا للمتهمين بالتعدي على طالب حتى الموت فى المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة التعدي على طالب حتى الموت، إثر مشاجرة بينهما حيث عاتب المجني عليه المتهمين في مضايقة شقيقته بالمرج.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانوني .

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "ش.ا" عاطل، و"إ.ط" عاطل، قتلا شابا يُدعى "خ.ط" طالب حيث تعدى المتهم الأول بالضرب على المجني عليه، ووجه الثاني له طعنه في صدره أودت بحياته في الحال، إثر مشادة كلامية لقيام المتهمين بمعاكسة شقيقته وعندما عاتبهما استشاط غضبهما وانتقما منه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على التخلص من المجني عليه، والانتقام منه فانتظرا خروجه من مسكنه، وغافله المتهمان بسلاح أبيض "مطواة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركاه غارقا في دمائه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، تلقي بلاغا من الأهالي، بسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، ونقله إلي المستشفى لإسعافه إلا أنه توفي في الحال، وبانتقال قوات الأمن، وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع إلي شهود العيان تم الكشف عن للمتهمين والتوصل إليهم.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وإعداد الكمائن اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.