كيف نعالج المشكلات الزوجية دون عنف؟.. خبراء طب نفسى يجيبون

«يقتل زوجته في شهر العسل، قتل زوجته بسبب مصروفات المنزل»، عناوين تتصدر تتصدر صفحات المواقع الأخبارية بشكل يومى، بل أن جرائم قتل الزوجات أصبحت مخيفه داخل المجتمع، وتسببت في حالة من الهلع والتوتر داخل الأسر، وتستعرض “الدستور” عددا من الحلول التي تعد بديلا للعنف بين الزوجين.

يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسى: حل المشكلات البسيطة أمرا ضروريا بين الزوجين لعدم تفاقمها، بجانب المشكلات التي تكون داخل غرف النوم أي معاناة أحد الزوجين بالمصارحة حتى لا تتراكم الأزمات.

وأضاف الدكتور محمد مهدي، استشاري الطب النفسي، أن المقارنات بين الأزواج أزمة كبيرة فهي تفتح باب الخلافات، كما أن غياب فكرة الثقافة الجنسية أمر يحتاج لمراجعة من جديد من قبل الجميع فالتوعية الجنسية أمر ضروري بالنسبة للفتيات والرجال.

وأكد أن المجتمع يرى أن هذه الثقافة تقع تحت إطار العيب، مما يتسبب في تفاقم المشكلات بين الزوجين، بالإضافة إلى التفكير الخاطىء في شكل الحياة الزوجية أثناء فترة الخطوبة الخالية من المشاكل والمليئة بالرومانسية ثم الاصطدام بالواقع الذي لا يخلو من المسؤولية، لذا لا ينبغي أن يتم بناء توقعات غير موجوده بالفعل.