حبس لص سرق محل ملابس في الجمالية

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس متهم بسرقة أحد المتاجر بأسلوب المغافلة في منطقة الجمالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 4 وقائع سرقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أنه تبلّغ لقسم شرطة الجمالية من صاحب محل ملابس، بأنه أثناء تركه المحل عمله وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي من المحل، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «المبلغ المالي المستولى عليه عملات (أجنبية، محلية)، مشغولات ذهبية، طبنجة صوت، عدد من الطلقات لذات العيار».