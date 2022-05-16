الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى سلامة يتمنى تكرار تجربة «ملف سرى» (فيديو)

هاني سلامة
هاني سلامة
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شارك الفنان هاني سلامة جمهوره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فيديو جديدا يتحدث فيه عن مسلسله "ملف سري" الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان، متوجهًا بالشكر لجميع طاقم العمل، سواء كان مؤلف محمود حجاج، والأبطال، وجميع العناصر المشاركة في العمل.

وقال هاني سلامة: "في البداية طبعًا عايز أشكر الناس اللي حبّت المسلسل واتفرجت عليه، وردود الفعل العظيمة التي تابعتها، وأشكر النقاد والصحفيين، والشركة المنتجة شركة فنون مصر، ومخرج العمل حسن البلاسي، والسيناريست محمود حجاج، وكل النجوم والنجمات في العمل قد إيه كانوا حابين العمل ومركزين فيه قوي".

وأضاف: "أستاذ ريمون مقار، أول تجربة ليّا معاه وهو منتج بالنسبة ليّ من المنتجين القلائل اللي صادفتهم مش منتج مستثمر هو مهتم جدًا بكل تفصيلة بالعمل، بيحب المهنة، ومهتم إن الشركة تكون أعمالها متنوعة، ومنتج محترف وفاهم وواعي، وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى".

وشارك في بطولة مسلسل "ملف سري": هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

صناع ملف سري ملف سرى الفنان هاني سلامة هاني سلامة مسلسله ملف سري فيسبوك

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