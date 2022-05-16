المشدد 6 سنوات لمهندس وكيميائي كونا عصابة لصناعة «الشابو» بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 4 متهمين، وبراءة 3 آخرين من تهمة تشكيل عصابي لتصنيع الشابو المخدر بقصد الاتجار والبيع.



تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في صناعة الشابو المخدر بقنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد التمكن من ضبط كيميائي ومهندس جودة وآخرين لتصنيعهم الشابو.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصطفى.ر.م، 35 عاما، مهندس جودة، ومقيم الترامسة بقنا، ومحمد.ت، 23 عاما، كيميائي ومقيم القاهرة، وأحمد. س، 28 عاما، ومقيم الشئون، وممدوح.ا، 31 عاما، مقيم الحجيرات، بحوزتهم كمية من أدوات تصنيع الشابو المخدر، داخل منزل.



وعثر بحوزتهم على 20 جراما من الشابو، و10 جرامات من الحشيش، وأدوات صناعة شابو ومبلغ مالي.. جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا، والتي عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس بالسجن المشدد 6 سنوات وبراءة 3 آخرين.