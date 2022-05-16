الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

التموين
التموين
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يقوم أصحاب بطاقات التموين خلال هذه الأيام بعمليات تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الموبايل، استجابة لقرارات وزارة التموين بتحديث بيانات بطاقة التموين ضمن إجراءاتها لضبط منظومة الدعم التمويني من أجل وقف بطاقة الأسر غير المستحقة للدعم بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

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تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر 2022

وقررت وزارة التموين  منح أصحاب البطاقات مهلة حتى أسبوعين لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر إدارة دعم مصر، عبر بون صرف الخبز حتى لا تتوقف بطاقة التموين نهائيًا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية الشهرية، المقدمة من وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين.

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رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

ومازال أصحاب البطاقات يبحثون عن رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر البوابة الرقمية للتموين أو موقع دعم مصر، ويقدم “الدستور” لأصحاب البطاقات طريقة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل خطوة بخطوة عبر رابط تحديث بطاقة التموين، ويمكن لأصحاب البطاقات الدخول عبر البوابة الرقمية للتموين من هنا  https://digital.gov.eg/، ويقوموا باختيار خدمة التموين، واختار تفعيل بطاقة التموين ، وبعد ذلك تفتح نافذة جديدة لاضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022.

ومن خلال موقع دعم مصر، يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط www.tamwin.com.eg ، والضغط على خانة الخدمات التموينية المتاحة، ثم كتابة رقم الموبايل، ثم اختيار إعادة إرسال الرقم السري للموبايل، وبعد ذلك إدخال الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، وكتابة رقم البطاقة التموينية، وأخيرًا الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

كما يمكن الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني و الحاملين للبطاقات التموينية.

تحديث بيانات بطاقة التموين رقم الموبايل رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل البوابة الرقمية للتموين موقع دعم مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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