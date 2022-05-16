المعمل الجنائى يعاين حريقًا شب بـ4 أحواش فى سوهاج

تباشر النيابة العامة في سوهاج، اليوم الإثنين، المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب بـ4 أحواش متجاورة ملك موظف؛ لحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بنشوب حريق بعدد من الأحواش بدائرة مركز طما، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما- نشوب حريق بحوش دائرة مركز طما، ملك المدعو «محمد ع. م. ي» 41 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق لعدد "3" أحواش مجاورة ملك كل من «صلاح ع م ع» 45 سنة، عامل، و«سيد ع م ا» 65 سنة، بالمعاش، و«أحمد ي ع ي» 24 سنة، عامل، ويقيمون بذات الناحية، وتم الدفع بعدد "3" سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين أفادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق لقيام الأول بإشعال النيران بكمية من مخلفات المحاصيل الزراعية مما أدى إلى تطاير الشرر ونشوب الحريق.

وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن، واتهموا مالك الحوش الأول بالإهمال ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.