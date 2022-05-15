الأحد 15 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: مصاب حادث طريق السويس من مكان غير مخصص للمشاة

اسعاف
اسعاف
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كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة إصابة شخص بحادث تصادم أثناء عبوره الطريق السريع "السويس الصحراوى"، أن المصاب قام بعبور الطريق من المكان غير المخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى تعرضه للحادث، وإصابته التي نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن قائد السيارة قام بالفرار من موقع الحادث ولم يتوقف لمساعدة الشخص المصاب، فأمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول هوية قائد السيارة، وسرعة ضبطه.

وكان التقرير الطبي، كشف تعرض المصاب لكسور في القدمين وسحجات شديدة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الخدمات الامنية بطريق السويس الصحراوى، يفيد بوقوع حادث تصادم، أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور أنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص لطريق السويس الصحراوى صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة حادث تصادم الطريق السريع السويس الصحراوى عبور المشأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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