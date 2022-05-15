أول رد من كبير الأثريين على إغلاق «أبوالهول» عينيه

رد مجدي شاكر كبير الآثريين في وزارة الآثار حول الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تمثال أبوالهول وقد أغلق عينيه في واقعة غريبة.

وقال مجدي شاكر في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في أول رد له ساخراً: “ندعو بكرة كل الإعلاميبن والمصريين لزيارة أبو الهول الصبح بس مش بدرى هيكون صحى من نومه ولا تنسوا تيجبوا له الفطار شوية عيش شمسى، وبط ووز وزهور، لوتس وبيرة، ورجاء مش عايز دوشة علشان يكمل نومه”.

حقيقة إغلاق أبوالهول عينيه

وأثارت صور متداولة لتمثال أبو الهول على مواقع التواصل الاجتماعى حالة الجدال، حيث ظهر التمثال الشهير مغمض العينين، وهو ما فسره البعض بقرب حدوث أمر ما.

ومما جاء في التعليقات، "حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن عينه مغمضة على عكس المُعتاد.. يعنّي إيه..؟ يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد ان الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما".

حقيقة الصور

وبالبحث تبين أن الصور مفبركة للتمثال، حيث تم تصويره بـ زواية عكس الشمس، وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل.

