الأحد 15 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أبو الهول ضاحكًا.. هكذا سخر المصريون من شائعة «إغماض عينيه»

صورة ساخرة لتمثال
صورة ساخرة لتمثال أبوالهول
ads

أعاد مدونو مواقع التواصل الاجتماعى تداول صور تمثال أبوالهول، التي أثارت الجدل من ساعات، على طريقتهم الساخرة، حيث تمت إعادة الصورة ضاحكًا، أو بوجه وعين إنسانية.  

قد تكون صورة ‏‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏ و‏نصب تذكاري‏‏

وأثارت، منذ قليل، صور متداولة لتمثال أبو الهول على مواقع التواصل الاجتماعى حالة الجدال، حيث ظهر التمثال الشهير مغمض العينين، وهو ما فسره البعض بقرب حدوث أمر ما.    

ومما جاء في التعليقات، "حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن عينه مغمضة على عكس المُعتاد.. يعنّي إيه..؟ يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد ان الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما".

حقيقة الصور

وبالبحث تبين أن الصور مفبركة للتمثال، حيث تم تصويره بـ زواية عكس الشمس، وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل 

كيفية تفعيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بموقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

محمد عبدالعزيز

ليست آخرهم شيرين.. شهداء الكلمة فى تاريخنا

مؤمن المحمدي

استشعروا الحرج

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال تفتح تحقيقًا حول سلوك قواتها فى جنازة «أبوعاقلة»

بلينكن يعبّر عن انزعاج واشنطن من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة أبو عاقلة