أبو الهول ضاحكًا.. هكذا سخر المصريون من شائعة «إغماض عينيه»

أعاد مدونو مواقع التواصل الاجتماعى تداول صور تمثال أبوالهول، التي أثارت الجدل من ساعات، على طريقتهم الساخرة، حيث تمت إعادة الصورة ضاحكًا، أو بوجه وعين إنسانية.

وأثارت، منذ قليل، صور متداولة لتمثال أبو الهول على مواقع التواصل الاجتماعى حالة الجدال، حيث ظهر التمثال الشهير مغمض العينين، وهو ما فسره البعض بقرب حدوث أمر ما.

ومما جاء في التعليقات، "حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن عينه مغمضة على عكس المُعتاد.. يعنّي إيه..؟ يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد ان الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما".

حقيقة الصور

وبالبحث تبين أن الصور مفبركة للتمثال، حيث تم تصويره بـ زواية عكس الشمس، وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل.