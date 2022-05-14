السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش في المرج

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة في العباسية، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة عاطل لحيازته مخدر الحشيش بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المرج، أفادت بقيام مسجل خطر بتخصيص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السجن المشدد المشدد 5 سنوات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإجراءات القانونية محكمة الجنايات انتهاء التحقيقات

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