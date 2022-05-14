المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش في المرج

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في العباسية، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة عاطل لحيازته مخدر الحشيش بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المرج، أفادت بقيام مسجل خطر بتخصيص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.