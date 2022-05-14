امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة غدًا الأحد الموافق 15 مايو 2022، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة، بسبب استمرار جائحة كورونا.



وانطلق اليوم مارثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة، الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي ستستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة



وتستعرض «الدستور» جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي 2021- 2022.



جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022

وأدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 21 مايو 2022 من الساعة 9 وحتى 11:30، والخط والإملاء وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء، ويؤدوا غدًا الأحد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الأحد 22 مايو 2022، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1.



ويوم الاثنين يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.



ويجري الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وامتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، يوم الأربعاء 25 مايو 2022، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.



وينهي الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11، يوم الخميس 26 مايو 2022.