السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يتفقد مسار شبكة القطار الكهربائي «الفيوم-أسوان-أبوسمبل»

وزير النقل
وزير النقل
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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق واستشاري المشروع، مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع الكهربائي «الفيوم-أسوان-أبوسمبل»، والذي يبلغ طوله 1100 كم، في المسافة من أبو سمبل حتى مطار أسوان بطول حوالي 255 كم، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مد الخط من أسوان لأبو سمبل لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحرية مثل سفاجا والإسكندرية.

ومر الوزير على مسار القطار في هذه المسافة لتدقيق مواقع 3 محطات (محطتان سريع + محطة إقليمية) حتى محطة مطار أسوان (وهي أبوسمبل – توشكى – ميديكوم)، وكذلك محطة شحن بضائع في منطقة مفارق «توشكى-العوينات». 

وبدأت الزيارة التفقدية من محطة أبوسمبل حيث امتداد شبكة سكك حديد القطار السريع إلى هذه المنطقة، وإنشاء محطة للقطار السريع بها، ما يساهم في خدمة وتنمية هذه المنطقة بما فيها من معالم سياحية، أيضا المرور على المسار بمنطقة توشكي  والمقرر إنشاء محطة للقطار السريع بها ليخدم منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة.

وأكد الوزير على سرعة دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى هذه المنطقة وذلك لخدمة نقل المنتجات والخامات منها واليها بوسيلة نقل للبضائع آمنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة، بالإضافة إلى مناطق لوجيستية في قسطل وأرقين ووادي كركر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتوسع في المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة  كما يمر  المسار أيضا بمنطقة ميديكوم الصناعية وبإنشاء محطة اإقليمية للقطار في هذه المنطقة يسهم في انتقال العاملين والمترددين عليها كما يخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية في جبل شيشة وعرب سهيل، ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان.

وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من التصميمات الخاصة بجسر القطار والمحطات في هذه المسافة لسرعة تسليم الشركات المواقع للبدء في تنفيذ هذه الجسور والسكك في هذه المسافة، خاصة وأنه جاري العمل في أعمال الجسور الترابية والمحطات في عدد كبير من المواقع.

وزير النقل يتفقد مسار الخط الثاني القطار الكهربائي السريع الفيوم أسوان ابوسمبل” وزير النقل يتفقد مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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