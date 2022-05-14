السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة فى كرداسة

إخماد حريق
إخماد حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل شقة بكرداسة، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بكرداسة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وتبين أن الحريق وقع بطريق المنصورية من الطريق الأبيض اتجاه ناهيا- مدخل بني مجدول- كرداسة، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة حريق كرداسة

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