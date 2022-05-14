السجن 5 سنوات لمتهمين بحيازة سلاح نارى وذخائر فى النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة حيازة فرد خرطوش بمنطقة النزهة.

كشف أمر الأحالة في القضية رقم 18220 لسنة 2021 جنايات النزهة أن المتهمين "أ.ص"، و"ع.أ"، و"م.ع"، و"م.ع"، و"م.م" حازوا وأحرزوا سلاح ناري فرد خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخيرة طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة النزهة لصحة الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين.